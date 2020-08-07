«Хотим сделать масштабно». Николай Шерстнев обещал свезти в Витебск 5000 человек: всех механизаторов, полеводов, агрономов

На областные «Дажынкі», которые пройдут в Витебске осенью, пригласят более 5 тысяч гостей. Об этом в заявил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

— Этот год — год «Дажынак» в Витебске… И сейчас мы должны на лучшей сцене в Витебской области собрать всех механизаторов, полеводов, агрономов, всех, кто причастен. Мы собирали обычно в зал на фестиваль «Дажынкі» порядка тысячи человек. А сейчас — более 5 тысяч. Хотим сделать масштабно, — заявил Николай Шерстнев в передаче «Эксклюзивное интервью» на телеканале «Витебск».

В 2021 году областные «Дажынкі» пройдут в Шумилино, а в 2022-м — в Глубоком. Особое внимание планируется уделить Глубокому, которое станет «столицей» западной части Витебской области.

— Хотелось бы сделать Глубокое столицей западного края [Витебщины], довести до совершенства. Это красивый город, там многое сделано, но есть много вопросов к благоустройству, особенно на периферии.

По словам Шерстнева, из 21 райцентра в области к «Дажынкам» уже привели в порядок более половины. По словам чиновника, в порядок приведены Орша, Полоцк, Сенно, Городок, Верхнедвинск, Толочин, Дубровно и Браслав.

