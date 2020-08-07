Цепкало предложил создать «доску позора» для фальсификаторов выборов

Экс-кандидат в президенты и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало поделился с журналистами новой идеей. Он предложил создать «доску позора» для фальсификаторов выборов.

Политик сообщил, что работа в этом направлении уже начата.

«Будем выкладывать их биографии, будем выкладывать все данные, которые сейчас накапливаем и собираем, про этих людей, про их участие в фальсификациях. Здесь главное – работать с Евросоюзом, чтобы ни они, ни члены их семей не могли въезжать в страны Евросоюза. Этот список будет подаваться во все страны Шенгена, чтобы решения принимались индивидуально на уровне стран – давать визу или нет», — пояснил Валерий Цепкало в интервью РИА Новости.

Сам экс-кандидат в президенты сейчас находится в Варшаве, куда перебрался из Киева. До этого он находился в Российской Федерации.

Напомним, что в начале августа Валерий Цепкало обратился с открытым письмом к президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции, Британии и Украины. Он попросил лидеров свободного мира поддержать проведение честных и свободных выборов в Беларуси. Получил ли политик ответы от руководителей стран Запада не сообщается.