Энергетики Витебщины обеспечат электроснабжение 750 избирательных участков

Энергетики Витебской области готовы обеспечить надежное электроснабжение участков для голосования.

Выборы Президента Республики Беларусь – одно из ключевых событий 2020 года. К этому ответственному моменту энергетики области начали подготовку заранее. Было проведено обследование технического состояния энергоустановок объектов, задействованных в проведении выборов, дополнительно проверены схемы электроснабжения социально значимых объектов, а также центров теле- и радиовещания, сообщили в пресс-службе РУП «Витебскэнерго».

Организовано дежурство руководящего состава и персонала, а также круглосуточное дежурство оперативно-выездных бригад, проведены проверки технического состояния и готовности к применению резервных источников электроснабжения. Все оперативно-выездные бригады оснащены спецтехникой и укомплектованы защитными средствами, инструментами и материалами.

В филиалах предприятия завершены необходимые работы для сведения к минимуму возможных технологических нарушений на электросетях, снабжающих электроэнергией избирательные участки, чтобы жители области смогли беспрепятственно принять участие в голосовании.

В общей сложности во время проведения выборов персонал энергосистемы Витебщины будет обеспечивать надежность электроснабжения 750 избирательных участков северного региона страны.

9 августа, в основной день голосования, энергетики будут работать в режиме предельной мобилизации. Для обеспечения надёжного функционирования энергосистемы на всех территориях, где пройдут выборы, отменены все плановые ремонтные работы и связанные с ними переключения в действующих электроустановках. Ведь обеспечение надежного электроснабжения помещений избирательных участков и комиссий, другой задействованной в процессе выборов инфраструктуры является задачей первостепенной значимости.