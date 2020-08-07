Белорусы могут въезжать в Черногорию без ограничений

«Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», — говорится в сообщении.

Число зараженных коронавирусом в Черногории за предыдущие сутки возросло на 50, количество летальных исходов увеличилось до 57. На фоне эпидемии сложилась трудная ситуация в туристическом секторе страны. По данным черногорской турорганизации, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%.