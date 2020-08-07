Белорусы могут въезжать в Черногорию без ограничений

Беларусь
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Гражданам Беларуси,России и некоторых других стран с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без каких бы то ни было ограничений и дополнительных условий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу черногорского правительства, передает БелТА.

«Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», — говорится в сообщении.

Число зараженных коронавирусом в Черногории за предыдущие сутки возросло на 50, количество летальных исходов увеличилось до 57. На фоне эпидемии сложилась трудная ситуация в туристическом секторе страны. По данным черногорской турорганизации, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%.

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