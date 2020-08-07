Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до 8,8 млрд долларов

Власть
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Международные резервные активы Беларуси на 1 июля, по предварительным данным, составили $8 795,7 млн (в эквиваленте), сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка, передает БелТА.

За июнь золотовалютные резервы выросли на $916,4 млн (на 11,6%) после снижения в мае на $3,7 млн (на 0,05%).

Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения Министерством финансов еврооблигаций. Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота.

В июне правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $287 млн.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.

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