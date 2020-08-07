ГосСМИ сообщают о переносе праздничного концерта в Витебске, а артисты заявляют о его отмене

Праздничный концерт, запланированный на 8 августа в 19.00 на площади Победы в Витебске переносится. О времени и месте проведения концерта будет сообщено дополнительно, пишут «Витьбичи».

В агитационном концерте должны были участвовать звезды российской эстрады Григорий Лепс, Александр Панайотов, группы «Фабрика» и «Лас Вегас».

Как сообщал «Витебский Курьер», многие артисты отказались от участия в мероприятиях, запланированных по всей стране.

Вчера отмечалось, что певец Григорий Лепс намерен выйти на сцену организованного белорусскими властями бесплатного концерта несмотря ни на что. Однако позже Лепс от выступления в Витебске отказался.

«Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет», — написал Григорий Лепс в fecebook.

От концерта в Гродно 8 августа отказался Леонид Агутин.

«Народ, всё выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет», — сообщается на сайте артиста.

От поездки в Минск отказались также Стас Пьеха, Юлиана Караулова и группа «Кар-мэн» и многие другие.