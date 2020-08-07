Мужчина угрожал милиционерам бензотриммером в Докшицком районе

В деревне Витуничи Докшицкого района семейный скандалист угрожал милиционерам бензотриммером, передает УВД Витебского облисполкома.

Вечером девушка сообщила в милицию, что сожитель ее родственницы сильно пьян и избивает их. Прибывших на место происшествия, участкового инспектора и сотрудника оперативно-дежурной службы, инициатор конфликта встретил с заведенным бензотриммером. Его пытались успокоить, но мужчина не пошел на уговоры. Участковому удалось выбить садовый инструмент из рук мужчины.

Оказалось, что 43-летний неработающий местный житель в этот день распивал спиртное со своей сожительницей. Причину возникшего конфликта никто назвать не смог.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.