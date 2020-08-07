В течение первого полугодия энергетики Витебской области расчистили более 1380 гектаров просек

Жизнь
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В соответствие с планами ремонтной кампании в электросетевых филиалах РУП «Виктебскэнерго» продолжаются работы по расчистке трасс и расширению просек воздушных линий электропередачи 10-330 кВ.

В первом полугодии энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 1380 га трасс воздушных линий электропередачи (ВЛ), расширили 5,7 га просек ВЛ 330 кВ. До конца года планируется выполнить работы по расчистке на 1178 га и расширению просек на площади 12,5 га.

Значительная часть электросетей в регионе проходит через лесные массивы. Для того, чтобы предотвратить технологические нарушения, которые могут быть вызваны перекрытием на древесно-кустарниковую растительность или падением деревьев на провода воздушных линий электропередачи, энергетики области ежегодно вкладывают в расчистку просек значительные силы и средства. Данные работы выполняются с целью повышения надежности работы электрических сетей. Все мероприятия по расчистке трасс и расширению просек линий электропередачи проводятся в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями законодательства Республики Беларусь.

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