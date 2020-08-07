Явка за 3 дня досрочного голосования составила 22,47%

Явка за три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 22,47%, передает TUT.by



За три дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:

Брестская область — 20,45%

Витебская область — 21,18%

Гомельская область — 30,22%

Гродненская область — 20,05%

Минская область — 20,84%

Могилевская область — 26,14%

Минск — 18,89%



Всего, по данным ЦИК, в первые три дня досрочного голосования явка избирателей составила 22,47%. Для сравнения: на прошлых выборах за этот период заявлялось о явке 18,67%, в 2010 году за три дня досрочно проголосовало 11,7%, в 2006 — 9,1%.