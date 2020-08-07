Явка за 3 дня досрочного голосования составила 22,47%

фото носит иллюстративный характер
Главное
Опубликовано

Явка за три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 22,47%, передает TUT.by

За три дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:

Брестская область — 20,45%

Витебская область — 21,18%

Гомельская область — 30,22%

Гродненская область — 20,05%

Минская область — 20,84%

Могилевская область — 26,14%

Минск — 18,89%

Всего, по данным ЦИК, в первые три дня досрочного голосования явка избирателей составила 22,47%. Для сравнения: на прошлых выборах за этот период заявлялось о явке 18,67%, в 2010 году за три дня досрочно проголосовало 11,7%, в 2006 — 9,1%.

 

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Григорий Лепс отменил концерт в Витебске

В Витебском государственном технологическом университете – нехватка абитуриентов на бюджет

Григорий Лепс отменил концерт в Витебске

Лукашенко: Я побывал в Витебске в десантно-штурмовой бригаде. Равных, уверен, в мире нет

беларусь витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лепс
ГосСМИ сообщают о переносе праздничного концерта в Витебске, а артисты заявляют о его отмене
Праздничный концерт, запланированный на 8 августа в 19.
043
Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до 8,8 млрд долларов
Международные резервные активы Беларуси на 1 июля
053
Лукашенко пообещал оторвать яйца недоброжелателям в России
Александр Лукашенко заявил, что у него есть недоброжелатели в России.
089
Григорий Лепс отменил концерт в Витебске
8 августа, за день до выборов президента, в Беларуси
03.7k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)