Явка за 3 дня досрочного голосования составила 22,47%

Явка за три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 22,47%, передает TUT.by
За три дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:
Брестская область — 20,45%
Витебская область — 21,18%
Гомельская область — 30,22%
Гродненская область — 20,05%
Минская область — 20,84%
Могилевская область — 26,14%
Минск — 18,89%
Всего, по данным ЦИК, в первые три дня досрочного голосования явка избирателей составила 22,47%. Для сравнения: на прошлых выборах за этот период заявлялось о явке 18,67%, в 2010 году за три дня досрочно проголосовало 11,7%, в 2006 — 9,1%.