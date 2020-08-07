Лукашенко пообещал оторвать яйца недоброжелателям в России

Александр Лукашенко заявил, что у него есть недоброжелатели в России. Называть их фамилии он не стал.
«Я подозреваю отдельных, не хочу их фамилии называть в публичном пространстве. Они это чувствуют. Я им сказал: поймаю, оторву яйца! Я их все равно поймаю, я их отловлю! Они несолидно поступают», – сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.
Лукашенко подчеркнул, что недоброжелатели находятся «в среднем звене», а не в Кремле.
«Они бегают туда, согласовывают и начинают крутить. Они в среднем звене», – пояснил он.
При этом Лукашенко подчеркнул, что у него хорошие отношения с Евгением Пригожиным, который стоит за ЧВК Вагнера.
«Или вы говорите Вагнер. Мы же знаем, кто возглавляет структуру, – Женя Пригожин. Я его так и называю: Женя. У нас с ним добрейшие отношения. Добрейшие», – сказал Лукашенко.
«Мне, конечно, очень печально, что вот эти вагнеровцы с ним связаны. Но с другой стороны, он же игрушка в чужих руках. Не он же принимает решения. Да, он это организовывает, у него бизнес, он платит им, наверно. Ну, не он это. Чуть повыше. Заместители министров. Некоторые по Беларуси побегали – не получилось. И вот им надо доказать, что мы вот Беларусь тепленькую принесем и бросим к какой-то кремлевской башне», – заявил президент.