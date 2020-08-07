Григорий Лепс отменил концерт в Витебске

8 августа, за день до выборов президента, в Беларуси запланирована большая серия концертов с участием популярных артистов российской, украинской и мировой эстрады.

Было объявлено, что в Витебске пройдет бесплатный концерт с участием Григория Лепса, Александра Панайотова, групп «Фабрика» и «Лас Вегас».

Белорусы начали писать любимым артистам просьбы не приезжать, чтобы не оказывать содействие в «агитации» за Лукашенко.

Вчера отмечалось, что певец Григорий Лепс намерен выйти на сцену организованного белорусскими властями бесплатного концерта несмотря ни на что. Однако позже Лепс от выступления в Витебске отказался.

«Концерта в Витебске 8 августа не будет», — написал Григорий Лепс в fecebook.

От концерта в Гродно 8 августа отказался Леонид Агутин. «Народ, всё выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет», — сообщается на сайте артиста. От поездки в Минск отказались также Стас Пьеха, Юлиана Караулова и группа «Кар-мэн» и многие другие.