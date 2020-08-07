Артисты массово отказываются выступать на предвыборных концертах в Беларуси

8 августа, за день до выборов президента, в Беларуси запланирована большая серия концертов с участием популярных артистов российской, украинской и мировой эстрады.

Об этом стало известно несколько дней назад. Объявления о бесплатных концертах по всей стране стали появляться на сайтах органов местной власти и в государственных СМИ.

Белорусы начали писать любимым артистам просьбы не приезжать, чтобы не оказывать содействие в «агитации» за Лукашенко. Российские поклонники артистов также выразили свое недовольство в том числе в связи с задержанием в Беларуси 33 российских граждан по обвинению в подготовке противоправных действий.

Было объявлено, что в Витебске пройдет бесплатный концерт с участием Григория Лепса, Александра Панайотова, групп «Фабрика» и «Лас Вегас». В Бресте — Юлианна Караулова и Стас Пьеха, в Гродно — Леонид Агутин, Владимир Пресняков, в Гомеле — Boney M и «Дискотека Авария».

О концертах, которые пройдут за день до голосования ранее сообщало государственное информационное агентство БелТА 6 августа со ссылкой на министерство культуры страны. Серия концертов называется «За Беларусь».

Как утверждает БелТА, серия концертов в различных городах Беларуси связана с республиканской акцией Федерации профсоюзов «Мы — вместе!». В Гомеле концерты будут проходить несколько дней под эгидой творческого проекта «Моя страна», который организуется при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

«Я никого не агитирую и ни к чему не призываю <…> Я хочу выступить перед гражданами Беларуси, потому что люблю и скучаю <…> К черту политику. А ваш выбор на следующий день — может быть только вашим. Уж точно не буду пытаться подсказывать. Тем более, что и не знаю что», — прокомментировал эти обращения Леонид Агутин днем 6 августа.

Однако теперь стало известно, что ряд музыкантов уже отказались от концертов.

От концерта в Гродно 8 августа отказался Леонид Агутин. «Народ, всё выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет», — сообщается на сайте артиста.

От поездки в Минск отказались также Стас Пьеха, Юлиана Караулова и группа «Кар-мэн», сообщает Рамблер.

«Час назад мы отменили нашу поездку туда. Мы видели, что происходит. Нас засыпали в Инстаграм сообщениями жители Беларуси об этой ситуации. Мы сразу же передали менеджеру, чтобы отказаться от этого. Мы понимаем, насколько это все серьезно. Мы приедем туда в самый подходящий момент, когда люди будут готовы нас увидеть на нашем концерте, а не на таком мероприятии, — сообщили РБК супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко (группа RASA).

«Наш коммерческий директор утверждает, и мы с его слов убеждены, что концерт просто городской не в поддержку Лукашенко. Говорят, что власти города решили устроить минчанам такой подарок», — сообщил РБК представитель исполнителя Джаро. По его словам, команда артиста запрашивала у организаторов информацию о том, является ли это политическим мероприятием. «Потому что очень много комментариев в соцсетях пришло от жителей Минска с просьбой не выступать на концерте. Пока мы проверяем, относится ли это мероприятие к политическим структурам», — рассказал он, отметив, что если выяснится, что это концерты в поддержку Лукашенко, то, скорее всего, выступления не будет.

Вчера отмечалось, что певец Григорий Лепс намерен выйти на сцену организованного белорусскими властями бесплатного концерта несмотря ни на что. Позже Лепс от выступления в Витебске отказался.