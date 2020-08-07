Школьники из Витебска стали призёрами международных олимпиад по химии и математике

Победителям IX Европейской математической олимпиады среди девушек, которая проходила в этом году в Нидерландах, присуждены награды Специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

В пресс-центре Министерства образования сообщили, что денежные поощрения и нагрудный знак лауреата фонда получат три девушки. Отрадно отметить, что среди юных математиков есть представительница нашей области – старшеклассница витебской СШ №31 Ксения Шестакова.

Еще один витебчанин внес свою лепту в копилку международных достижений юных белорусов. На 54-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, в которой участвовали 130 школьников из 27 стран, национальная сборная Беларуси завоевала пять медалей. Выпускник гимназии №1 Витебска Андрей Крисанов стал серебряным призером. Кстати, всего было разыграно 39 бронзовых, 26 серебряных и 13 золотых медалей.

В Министерстве образования отметили, что в нынешнем году олимпиада проводилась в дистанционном формате. Из-за особенностей турнира юным химикам предлагалось пройти только два теоретических тура. Ранее состязание включало еще и выполнение практических заданий, пишут «Витебские вести».

В 2021 году олимпиаду планируется провести в обычном режиме в Будапеште (Венгрия).