В первом полугодии 2020 года в Витебской области построено 1,4 тыс квартир

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1,4 тыс. квартир, или более 110 тыс. кв. м жилья, построено в Витебской области за первое полугодие 2020 года. Половина этих площадей — для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.

За январь – июнь в области сдано в эксплуатацию 14 многоквартирных энергоэффективных жилых домов общей площадью 56,2 тыс. кв. м, что будет способствовать не только экономии тепло- и энергоресурсов в регионах, но и улучшению экологии населенных пунктов. На капитальный и текущий ремонты потрачено суммарно 147,1 млн рублей, это 31% от общего объема финансирования подрядных строительно-монтажных работ.

В сфере строительства, по данным статистики, основная доля (72,8%) подрядных работ на Витебщине выполнена организациями частной формы собственности. В отрасли занято примерно 16 тыс. человек (без учета работников микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности). Среднемесячная заработная плата за полугодие сложилась в размере 1112,3 руб, пишут «Витебские вести».

В числе завершенных социально-значимых объектов этого года —реконструкция путепровода «Полоцкий» в Витебске и городского Дворца культуры в Орше. Продолжаются работы на мосту через Западную Двину в Полоцке и в хирургическом корпусе областного клинического онкодиспансера. 1 сентября откроет двери новая школа на 1020 мест в витебском микрорайоне Билево-2.

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