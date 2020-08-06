Лукашенко считает Путина старшим братом, а сына Колю оппозиционно настроенным

В частности, Дмитрий Гордон спросил о взаимоотношениях Александра Лукашенко с его младшим сыном, Николаем, десятиклассником лицея Белорусского госуниверситета, который не один год сопровождает отца во время большинства зарубежных официальных визитов, передает Комсомольская правда.

— Хочу для Коли спокойной жизни. Не хочу, чтобы он занимался политикой. Хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси. Он оппозиционно настроен к структуре власти вообще. Как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него свое мировоззрение сформировавшееся. Своя система ценностей.

Кстати, Лукашенко признался, что именно Коля убедил его согласиться на интервью для YouTube-проекта Гордона…

«МАМА НЕ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ Я ВСПОМИНАЛ ОБ ОТЦЕ»

Александр Лукашенко признался, что родного отца видел лишь раз в жизни.

— Не помню, чтобы мне было тяжело без отца. Безотцовщина после войны — это было естественно. Когда ты малыш, все растут в куче. Я смотрю на те времена — сравнивать с нынешними невозможно. На востоке Белоруссии, все жили бедно. Один раз я видел своего отца. Мы с мамой жили в деревне. Что осталось в памяти — очень высокий человек, за два метра. Пусть мама простит — она не хотела, чтобы я что-то говорил, вспоминал об отце. Она очень ревниво, жестоко меня опекала.

«КОРОНАВИРУС МНЕ ПОДКИНУЛИ»

Белорусский президент коснулся и темы пандемии, и того, как на нее реагировали в Белоруссии, где не стали вводить карантинные меры в отличие от других европейских стран.

— Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем. Но Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость в борьбе с вирусом. Я его перенес на ногах, бессимптомно.

«ЯНУКОВИЧУ ВСЕ ПРОСТИЛ»

Говоря об отношениях с соседними странами и с их бывшими и нынешними лидерами президент Белоруссии, в частности, сравнил себя с Виктором Януковичем.

— Сожалею о его судьбе. Отказался меня принимать в Чернобыле. Он закрывал пролет для моего самолета. А я его поддерживал во время Майдана. Я ему все расписал, как будет. Человек допустил слабину. Я Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались. Особенно, когда у него сын погиб.

Виктор наивно открытый человек. Он мог рассказать то, что самому себе нельзя рассказывать во сне. Он в компании президентов мастер-класс по каратам давал.

— Не помню, чтобы мне было тяжело без отца. Безотцовщина после войны — это было естественно. Когда ты малыш, все растут в куче. Я смотрю на те времена — сравнивать с нынешними невозможно. На востоке Белоруссии, все жили бедно. Один раз я видел своего отца. Мы с мамой жили в деревне. Что осталось в памяти — очень высокий человек, за два метра. Пусть мама простит — она не хотела, чтобы я что-то говорил, вспоминал об отце. Она очень ревниво, жестоко меня опекала.

«КОРОНАВИРУС МНЕ ПОДКИНУЛИ»

Белорусский президент коснулся и темы пандемии, и того, как на нее реагировали в Белоруссии, где не стали вводить карантинные меры в отличие от других европейских стран.

— Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем. Но Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость в борьбе с вирусом. Я его перенес на ногах, бессимптомно.

«ЯНУКОВИЧУ ВСЕ ПРОСТИЛ»

Говоря об отношениях с соседними странами и с их бывшими и нынешними лидерами президент Белоруссии, в частности, сравнил себя с Виктором Януковичем.

— Сожалею о его судьбе. Отказался меня принимать в Чернобыле. Он закрывал пролет для моего самолета. А я его поддерживал во время Майдана. Я ему все расписал, как будет. Человек допустил слабину. Я Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались. Особенно, когда у него сын погиб.

Виктор наивно открытый человек. Он мог рассказать то, что самому себе нельзя рассказывать во сне. Он в компании президентов мастер-класс по каратам давал.