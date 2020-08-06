Витебские наблюдатели, которых вчера забрали в РОВД, сегодня считают избирателей

Витебские независимые наблюдатели, которых 5 августа за «хулиганство» забрали в РОВД, а затем оттуда с извинениями отпустили, сегодня снова не могут находиться в здании школы. Милиция накануне не увидела никакого правонарушения в том, что наблюдатели хотят следить за досрочным голосованием хотя бы из фойе. Однако администрация школы 6 августа снова запретила им стоять в коридоре — и удалила на улицу. Наблюдатели ведут подсчет избирателей через окно на первом этаже: через него видно все, что происходит на участке, пишет TUT.by



6 августа на участке № 12 находились три наблюдателя — а больше человек, по решению ЦИК, на досрочном голосовании быть не может. Независимым наблюдателям председатель участковой комиссии Алексей Панцилеев разрешил находиться в фойе школы и следить за происходящим возле дверей на участок.

Однако между независимыми наблюдателями и администрацией СШ № 25 сегодня снова произошел спор — как и накануне, когда их забрали в милицию.

Директор Наталья Никифорова не позволила наблюдателям находиться в здании школы, объясняя это тем, что в учреждении образования действует свой внутренний распорядок, который запрещает быть здесь посторонним людям.

Стрим того, что происходило в школе, вел в фейсбуке один из наблюдателей — Андрей Кешенюк.

— Не вынуждайте меня вызывать РОВД. Хотите на 15 суток? Пожалуйста, я сейчас вызову, — заявила директор Наталья Никифорова. — Мне вчера бабушки сказали: что у вас тут за люди стоят, что за безобразие в школе, наведите порядок. С территории школы я вас, так и быть, не удаляю, но из здания, пожалуйста, выйдите.

На уточняющий вопрос, почему наблюдателям нельзя быть в фойе, директор привела такой аргумент:

— После вчерашнего, что я теперь «звезда интернета», — нет.

В итоге независимые наблюдатели Андрей Кешенюк и Галина Могучая, аккредитованные на участке № 12 в СШ № 25, вышли на улицу. И вели подсчет избирателей, глядя в окно помещения, где проходит голосование.

Окно — на первом этаже, поэтому Андрею и Галине видно, что происходит внутри.

— Будзем назіраць адсюль, каля акна. Вось так адміністрацыя школы № 25 дапамагае нам здзяйсняць свае абавязкі назіральнікаў на прэзідэнцкіх выбарах. Калі мы ім кажам, што яны парушаюць выбарчае заканадаўства, яны гэта не разумеюць, — говорит Андрей Кешенюк.

Он пояснил, что наблюдатели решили не обострять ситуацию и не дожидаться, пока директор вызовет милицию:

— Хаця б так будзем лічыць галасы, а не губляць час на разбіральніцтва ў РАУС, дзе, у горшым выпадку, на нас яшчэ маглі б скласці пратакол за хуліганства ці яшчэ за што. Чальцы камісіі нас бачаць, мы робім на іх своеасаблівы маральны ўплыў. Спадзяюся, яны і сёння не сфальсіфікуюць лічбы па галасаванню — як не зрабілі гэта ўчора і пазаўчора. Будзем рабіць тую малую справу, якую можам рабіць у гэтай сітуацыі.

4 августа комиссия участка № 12 занесла в протокол, что здесь проголосовали 30 человек. 5 августа, по данным комиссии, свой голос отдали 49 человек. Андрей Кешенюк говорит, что эти цифры совпадают с данными независимых наблюдателей.

Напомним, в Витебске 5 августа, во второй день досрочного голосования на президентских выборах, на избирательных участках № 12, 13 и 14 задержали четверых наблюдателей. Администрация школы № 25, где находятся эти участки, не разрешала им находиться в здании и вызвала милицию. Та составила протокол за мелкое хулиганство и отвезла задержанных в РОВД. Однако после разбирательства милиционеры их отпустили, извинились и сообщили, что в здании школы наблюдателям находиться не запрещено.

22 июля Центральная избирательная комиссия приняла решение ограничить количество национальных наблюдателей на избирательных участках до пяти человек в основной день голосования и до трех — в дни досрочного голосования. Лидия Ермошина обосновала решение тем, что, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом улучшается, она все равно продолжает вызывать настороженность.

