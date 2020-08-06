Мотороллер без водителя сбил пешехода в Витебске

ДТП в Витебске
Происшествия
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3 августа в Витебске на улице Чкалова на пешеход был совершен наезд мотороллером, за рулем которого никого не оказалось, передает ГАИ Витебской области.

39-летний мужчина около часа дня ехал на скутере «Suzuki Burgman», в какой-то момент он не справился с управлением и упал с него.

После падения водителя мотороллер пролетел некоторое расстояние по проезжей части и сбил пешехода.

Очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией об указанном происшествии, ГАИ просит сообщить об этом в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефонам: 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (А1), 721-44-44 (МТС) или по телефону 102.

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