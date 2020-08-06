Лукашенко: Я побывал в Витебске в десантно-штурмовой бригаде. Равных, уверен, в мире нет

Власть
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Лукашенко заявил о готовности дать вооруженный отпор для защиты страны.

Президент напомнил, что в последнее время он побывал на территории нескольких элитных частей белорусской армии и убедился в их боеготовности.

Если иные способы защитить Беларусь от агрессии извне будут исчерпаны, ее президент Александр Лукашенко без сомнений даст приказ военным оказать противнику вооруженный отпор. Об этом сам Лукашенко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Я никогда не начну стрелять первым. Это большая глупость, и это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов, но, если все варианты этой гибридной драки будут исчерпаны, без сомнений», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о том, даст ли он приказ защищать страну, если кто-то позарится на ее территорию.

Президент напомнил, что в последнее время он побывал на территории нескольких элитных частей белорусской армии и убедился в их боеготовности. В частности, Лукашенко высоко оценил расквартированную в Бресте десантно-штурмовую бригаду, в расположении которой он побывал в конце июня.

«Нажал кнопку — бригада на месте. Она полностью укомплектована по штатам военного времени. Я побывал в Витебске в десантно-штурмовой бригаде. Это вообще! Отпетые, подготовленные по-современному… Равных, уверен, в мире нет», — рассказал президент о посещении 103-я Витебской гвардейской воздушно-десантной бригады.

Столь же высоко оценил Лукашенко и бригаду специального назначения, базирующуюся неподалеку от Минска, которую он также проинспектировал недавно.

«Я же уже посмотрел, готовы ли наши подразделения специальные. Это еще не артиллерия, не танки, не самолеты, не мотопехота», — добавил он.

При этом Лукашенко заверил, что, вопреки досужим разговорам, ни в какой ситуации не намерен бежать из Беларуси.

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