Сын написал Тихановской: «Мне жаль тебя и страшно за тебя!»

TUT.by подготовил фильм о кандидате в президенты Светлане Тихановской, её объединённом штабе и поездках по Беларуси. Журналисты провели с ними один день — в Бобруйске, Жлобине, Речице, Гомеле. Из него можно узнать много нового про Тихановскую и её «боевых подруг» — Веронику Цепкало и Марию Колесникову. Например, последняя живёт в доме напротив КГБ. Сергей Тихановский был против, чтобы детей вывозили из страны. Светлана Тихановская показала сообщение от сына: «Мне жаль тебя и страшно за тебя!»

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа.