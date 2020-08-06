Сын написал Тихановской: «Мне жаль тебя и страшно за тебя!»

Светлана Тихановская / Reuters​
Власть
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TUT.by подготовил фильм о кандидате в президенты Светлане Тихановской, её объединённом штабе и поездках по Беларуси. Журналисты провели с ними один день — в Бобруйске, Жлобине, Речице, Гомеле. Из него можно узнать много нового про Тихановскую и её «боевых подруг» — Веронику Цепкало и Марию Колесникову. Например, последняя живёт в доме напротив КГБ. Сергей Тихановский был против, чтобы детей вывозили из страны. Светлана Тихановская показала сообщение от сына: «Мне жаль тебя и страшно за тебя!»

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа.

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