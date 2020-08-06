Линкявичюс: важен не день выборов в Беларуси, а первый день после выборов

Для белорусского общества важен не столько сам день президентских выборов, сколько первый день после них. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«На сам день выборов я не делал бы прогнозов, что может случиться что-то особенное. /…/ Важен первый день после выборов, когда будут объявлены результаты. Тогда очень важна реакция власти и оппозиции на эти результаты. Вот тогда и будет видно, насколько общество созрело для этого поворота, перемен, что сильнее — страх или невозможность дальше жить в тех условиях, которые есть сейчас. Это уже будет зависеть от самих жителей Беларуси, и действительно только они сами могут решать», — цитирует cлова министра ru.delfi.lt.

Он подчеркнул, что выборы в Беларуси проходят непрозрачно, на них не придерживаются международных правовых норм, не допустили международных наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы.

Литва, по словам Линкявичюса, ждет от белорусских властей одного: «Единственное наше ожидание и требование — чтобы не использовались чрезмерные силы, а также насилие против демонстрантов, представителей оппозиции, так как, возможно, это будет происходить под прикрытием именно защиты от внешнего врага или от нестабильности».

Сообщается, что такую же озабоченность глава литовской дипломатии выразил несколько дней назад в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.