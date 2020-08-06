Линкявичюс: важен не день выборов в Беларуси, а первый день после выборов

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс и Владимир Макей в Минске 4 февраля 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Власть
Опубликовано

Для белорусского общества важен не столько сам день президентских выборов, сколько первый день после них. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«На сам день выборов я не делал бы прогнозов, что может случиться что-то особенное. /…/ Важен первый день после выборов, когда будут объявлены результаты. Тогда очень важна реакция власти и оппозиции на эти результаты. Вот тогда и будет видно, насколько общество созрело для этого поворота, перемен, что сильнее — страх или невозможность дальше жить в тех условиях, которые есть сейчас. Это уже будет зависеть от самих жителей Беларуси, и действительно только они сами могут решать», — цитирует cлова министра ru.delfi.lt.

Он подчеркнул, что выборы в Беларуси проходят непрозрачно, на них не придерживаются международных правовых норм, не допустили международных наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы.

Литва, по словам Линкявичюса, ждет от белорусских властей одного: «Единственное наше ожидание и требование — чтобы не использовались чрезмерные силы, а также насилие против демонстрантов, представителей оппозиции, так как, возможно, это будет происходить под прикрытием именно защиты от внешнего врага или от нестабильности».

Сообщается, что такую же озабоченность глава литовской дипломатии выразил несколько дней назад в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Мэр Вильнюса обратился к белорусам и призвал их сделать свой выбор

Источник

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Задержана начальник штаба Светланы Тихановской

В Витебском государственном технологическом университете – нехватка абитуриентов на бюджет

«Не приедут — вопрос решим мы, без них. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет» — так Лукашенко пригласил Генпрокуроров России и Украины для разбирательства по делу о «вторжении 33 боевиков»

По данным ЦИК явка за два дня досрочного голосования составила 12,75%

Задержана начальник штаба Светланы Тихановской

Мэр Вильнюса обратился к белорусам и призвал их сделать свой выбор

В Витебске будут судить 15 мошенников. По делу проходит 80 потерпевших

Какая средняя продолжительность жизни жителей Витебска

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске в промышленном секторе экономики задействовано более 27 тысяч человек
Объем промышленной продукции, работ и услуг за январь
068
МИД РФ: задержанные россияне должны вернуться на родину
МИД России еще раз потребовал возвращения задержанных
0133
«Не приедут — вопрос решим мы, без них. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет» — так Лукашенко пригласил генпрокуроров России и Украины для разбирательства по делу о «вторжении 33 боевиков»
Сегодня Александр Лукашенко собрал совещание силовиков
0145
Завтра начнется загрузка ядерного топлива в реактор БелАЭС
Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока
0123
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)