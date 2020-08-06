В Витебске в промышленном секторе экономики задействовано более 27 тысяч человек

Власть
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Объем промышленной продукции, работ и услуг за январь — апрель текущего года в фактических ценах составил 1,296 миллиардов рублей.

Считают себя инновационными 26 промышленных предприятий. Наращивают объемы выпуска и реализации инновационной продукции Витебский завод электроизмерительных приборов, ОАО «Витязь», Витебский завод тракторных запчастей, ООО «Рубикон», ПУП «Элект».

Определенное влияние на развитие города в этом году окажет реализация немногочисленных инвестиционных проектов. К примеру, на ВЗЭПе планируют создать высокопроизводительное сборочное производство электроизмерительных приборов. Будет привлечено порядка 613 тысяч рублей инвестиций, создано 65 новых рабочих мест, пишут «Витьбичи».

На Витебскхлебпроме завершится четвертый этап проекта по техническому перевооружению автоматизированной пневмотранспортной дозирующей системы подачи муки в цех № 1. Кроме того, запланирована техническая модернизация с заменой хлебопекарной печи цеха № 2, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить ее качество, снизить энергоемкость.

Инвестиционные проекты будут реализованы на ПУП «Витебская лесопилка», Витебском заводе радиодеталей «Монолит», ИПУП «ВИК-­здоровье животных».

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