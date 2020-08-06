МИД РФ: задержанные россияне должны вернуться на родину

Армия
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МИД России еще раз потребовал возвращения задержанных в Беларуси россиян на родину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Еще раз повторяем. Вина задержанных в Беларуси граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию», — сказала она сегодня, передает ТАСС.

Напомним, что 33 гражданина России были задержаны в санатории под Минском в конце июля. Лукашенко объявил, что они являются сотрудниками частной военной компании Вагнера.

Власти Беларуси заявляют о причастности россиян в подготовке к попытке дестабилизации обстановки.

Сегодня Александр Лукашенко собрал совещание силовиков в связи выборами, где сделал ряд заявлений.

В ходе совещания президент Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с боевиками.

«Не приедут — вопрос решим мы. Без них. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов», — цитирует президента официальный телеграм-канал «Пул первого».

«Не приедут — вопрос решим мы, без них. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет» — так Лукашенко пригласил генпрокуроров России и Украины для разбирательства по делу о «вторжении 33 боевиков»

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