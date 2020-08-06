«Не приедут — вопрос решим мы, без них. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет» — так Лукашенко пригласил генпрокуроров России и Украины для разбирательства по делу о «вторжении 33 боевиков»

Совещание силовиков у Лукашенко. Фото: БелТА
Власть
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Сегодня Александр Лукашенко собрал совещание силовиков в связи выборами, где сделал ряд заявлений.

В ходе совещания президент Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с боевиками.

«Не приедут — вопрос решим мы. Без них. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов»,цитирует прехидента официальный телеграм-канал «Пул первого».

Вчера украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с Александром Лукашенко сообщил, что речь шла в том числе о том, что Беларусь выдаст российских боевиков Украине.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных «бойцов ЧВК Вагнера». В Беларуси уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статье «подготовка массовых беспорядков». В Украине их считают участниками боевых действиях на стороне сепаратистов против законного правительства.

Отметим, что СК связал дело Тихановского с боевиками российской ЧВК «Вагнера».

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