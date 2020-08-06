Завтра начнется загрузка ядерного топлива в реактор БелАЭС

Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС начнется 7 августа. Об этом сообщает Министерство энергетики.

В течение августа в реактор БалАЭС будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. Загрузка ядерного топлива в ректор является промежуточным этапом ввода энергоблока в эксплуатацию.

Ранее независимые СМИ сообщали о планируемой дате фактического запуска реактора 7 августа со ссылкой на источник в российской корпорации-застройщике «Росатом». Однако Минэнерго по какой-то причине не сообщало точную дату проведения работ по загрузке в реактор ядерного топлива. В сообщении министерства говорилось, что это произойдет «в ближайшие дни».

Ввод энергоблока в эксплуатацию предполагает несколько этапов: физический пуск, энергетический пуск и лишь затем станция начнет выдавать электроэнергию в сеть.

6 августа 2020 года коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, позволяющего выполнить первую загрузку штатной активной зоны реактора энергоблока № 1 Белорусской АЭС.