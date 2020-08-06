В Витебской области за полгода заменили более 100 километров провода на воздушных линиях электропередачи

электрик Орша
Инфраструктура
Опубликовано

В РУП «Витебскэнерго» подвели итоги выполнения ремонтной кампании за 6 месяцев 2020 года: энергетики полностью выполнили запланированный объём работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

С целью повышения надежности электроснабжения потребителей региона в структурных подразделениях предприятия заменили более 100 километров провода на линиях электропередачи 0,4-10 кВ, в том числе 38 км — на самонесущий изолированный провод (СИП) на воздушных линиях 10 кВ, проходящих по лесным массивам. Также энергетиками заменено свыше 1600 опор ВЛ 0,4-10 кВ, более 5880 изоляторов на ВЛ 0,4-110 кВ и отремонтировано 989 трансформаторных подстанций.

Подготовка электросетевой инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду – одна из ключевых задач предприятия. От качественного и своевременного выполнения ремонтной программы напрямую зависит надежное и бесперебойное электроснабжение жителей Витебской области, промышленных, социально значимых и других объектов, сообщили «Витебскому Курьеру» на предприятии.

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