Задержана начальник штаба Светланы Тихановской

Sputnik / Виктор Толочко
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В Минске сегодня была задержана начальник штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз. Об этом сообщает «Радыё «Свабода» со ссылкой на пресс-секретаря штаба кандидата Анну Красулину.

По словам представителя штаба Тихановской, Марию Мороз задержали у ворот литовского посольства, куда она подавала документы на визу. Известно только, что ее задержали некие люди, представившиеся сотрудниками органов внутренних дел.

В штабе Тихановской сообщили, что причина задержания и местонахождения Марии Мороз неизвестны.

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