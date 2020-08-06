Задержана начальник штаба Светланы Тихановской

В Минске сегодня была задержана начальник штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз. Об этом сообщает «Радыё «Свабода» со ссылкой на пресс-секретаря штаба кандидата Анну Красулину.

По словам представителя штаба Тихановской, Марию Мороз задержали у ворот литовского посольства, куда она подавала документы на визу. Известно только, что ее задержали некие люди, представившиеся сотрудниками органов внутренних дел.

В штабе Тихановской сообщили, что причина задержания и местонахождения Марии Мороз неизвестны.