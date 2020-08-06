Мэр Вильнюса обратился к белорусам и призвал их сделать свой выбор

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился к белорусам и призвал сделать свой выбор.

Он сказал, что литовский и белорусский нарды объединяет восемьсот лет общей истории.

«Все время мы вместе на стороне свободы, справедливости и верховенства права», — заявил литовский политик.

Он призвал белорусов сделать свой выбор и подумать о будущем.

«Я призывают и желаю белорусскому народу сделать свой выбор — такой выбор, который вернет нас на этот путь, где мы вместе будем на стороне справедливости, верховенства права и свободы», — сказал Ремигиюс Шимашюс.