Мэр Вильнюса обратился к белорусам и призвал их сделать свой выбор

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Фото: obzor.lt
Власть
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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился к белорусам и призвал сделать свой выбор.

Он сказал, что литовский и белорусский нарды объединяет восемьсот лет общей истории.

«Все время мы вместе на стороне свободы, справедливости и верховенства права», — заявил литовский политик.

Он призвал белорусов сделать свой выбор и подумать о будущем.

«Я призывают и желаю белорусскому народу сделать свой выбор — такой выбор, который вернет нас на этот путь, где мы вместе будем на стороне справедливости, верховенства права и свободы», — сказал Ремигиюс Шимашюс.

«Мы на самом деле можем быть на стороне правды», — заявил мэр Вильнюса, обращаясь к белорусам.

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