Александр Лукашенко собрал совещание силовиков в связи выборами

Совещание силовиков у Лукашенко. Фото: БелТА
Власть
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Александр Лукашенко собрал сегодня совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании. Сообщает БелТА.

Президент собрал силовиков для выработки дополнительных мер по обеспечению безопасности на ближайший период.

«Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период. Детали обстановки нам всем известны, повторяться не следует. Однако, если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующие предложения», — сказал Александр Лукашенко.

Президент повторил уже поставленную ранее задачу МВД и Генеральной прокуратуре: все, кто оскорблял и запугивал государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий, работников вертикали власти, должны быть привлечены к ответственности, как того требуют белорусские законы и Конституция.

«У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну», — подчеркнул глава государства.

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