В Витебске будут судить 15 мошенников. По делу проходят 83 потерпевших

Витебск
Опубликовано

Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд уголовное дело в отношении 15 граждан, которым инкриминировано мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы, сообщили в генпрокуратуре.

Согласно материалам дела, ранее судимый местный житель конце 2018 года создал управляемую устойчивую организованную группу, в состав которой в различные периоды вовлек 13 человек. В материалах дела речь идет о мошенничестве в особое крупном размере.

«Потерпевшими по делу признаны более 80 жителей Витебска и Витебского района. Ущерб от противоправных действий превысил 390 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд», — сообщили Sputnik в четверг в Витебской областной прокуратуре.

Из 15 обвиняемых 9 находятся под стражей.

Железная дисциплина

Следователи установили, что главный фигурант дела, у которого имеется опыт криминального прошлого, в созданной им преступной группе распределил роли при подготовке и совершении хищений, определил каждому долю от похищенного, закрепил обязанности, которые те неуклонно выполняли.

«В группе была жесткая дисциплина, которой все подчинялись. Двое лидеров группы разрабатывали схемы и планы мошенничеств, выбирали объекты посягательств, проводили обучение и инструктаж членов группы, подыскивали каналы сбыта похищенного имущества и сбывали его, распределяли между другими добытые материальные ценности и деньги», — рассказали прокуроры.

Замысел преступления

Рассказывая о сути противоправных деяний, прокуроры отметили, что участники ОПГ подыскивали потерпевших, которые не догадывались о их преступных намерениях, убеждали оформить на себя кредитные договоры, связанные с получением в пользование имущества и права на него.

Обвиняемые приводили своих жертв в банки, пункты продаж и обслуживания бытовой техники на территории Витебска, где контролировали приобретение нужных организаторам товаров и услуг.

«Полученный ими товар впоследствии передавали руководителям преступной группы», — уточнили в прокуратуре.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и направили дело в суд.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Витебске будут судить 15 мошенников. По делу проходит 80 потерпевших

По данным ЦИК явка за два дня досрочного голосования составила 12,75%

В Витебске будут судить 15 мошенников. По делу проходит 80 потерпевших

Какая средняя продолжительность жизни жителей Витебска

Витебск Витебская область мошенники новости витебск
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Сотрудники ГАИ со стрельбой задержали пьяного бесправника в Лепельском районе
Ночью 1 августа в деревне Боровка местные жители заметили
0147
Черные риелтеры отбирали деньги и квартиры
Должностные лица витебской потребкооперации подозреваются в коррупционных преступлениях
Оперативники ГУБОПиК МВД изобличи руководителя Шарковщинского
0307
Пьяный житель Полоцка пытался дать взятку сотруднику ГАИ
4 августа в Россонском районе сотрудники милиции задержали
0180
Двое жителей Витебска стреляли из пневматического пистолета по стеклам, машинам и котам
В Витебске задержали двух молодых людей, которые стреляли
0215
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)