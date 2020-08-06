По данным ЦИК явка за два дня досрочного голосования составила 12,75%

ЦИК Беларуси заявляет о явке 12,75% за два дня досрочного голосования на президентских выборах.

Самый высокий процент принявших участие в досрочном голосовании отмечается в Гомельской области. За два дня в Гомельской области проголосовали 16,44% избирателей. В Могилевской области этот показатель составил 14,61%, в Минской — 12,61%, Витебской — 12,16%, Брестской — 11,26%, Гродненской — 10,01%. В Минске досрочно проголосовали 11,73% избирателей.

Напомним, в первый день ЦИК сообщал о явке в 4,98%. Таким образом, посещаемость избирательных участков во второй день голосования резко возросла.

Досрочное голосование на президентских выборах продлится до 8 августа включительно. Основной день выборов — 9 августа.

Следует отметить, кандидат Светлана Тихановская неоднократно призывала своих сторонников не участвовать в досрочном голосовании из-за возможных фальсификаций.