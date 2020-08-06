Германия ответила на призыв Тихановской молчанием

Кабмин принял во внимание обращение Светланы Тихановской к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Тихановская призвала ее связаться с Александром Лукашенко и передать ему ее слова.

«Скажите ему, что мы не хотим войны. Мы хотим только честные выборы. Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали», — попросила Тихановская.

Власти Германии со вниманием приняли обращение Светланы. Однако в кабмине ФРГ отметили, что детально комментировать её высказывание не будут. Это связали с тем, что выборы совсем скоро.

Напомним, что основной день выборов президента Беларуси назначен на 9 августа.