Министр энергетики Виктор Каранкевич встретился с коллективом Лукомльской ГРЭС

5 августа Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич посетил филиал «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго». Во встрече с коллективом станции также приняли участие генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд, председатель Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Владимир Диклов, председатель Чашникского райисполкома Леонид Плешко и генеральный директор РУП «Витебскэнерго» Михаил Лузин. Об этом сообщили в пресс-службе РУП «Витебскэнерго».

Лукомльская ГРЭС – крупнейшая электростанция нашей страны, стратегический объект, гарант стабильности энергосистемы республики. Электростанция ежегодно вырабатывает около 30 процентов от общего объёма производимой в стране электроэнергии и занимает первое место по установленной электрической мощности (2889,5 мегаватт).

В настоящее время на флагмане белорусской энергетики трудится более 1600 человек. В ходе встречи с трудовым коллективом станции Виктор Михайлович рассказал о ходе реализации основных задач социально-экономического развития страны, особое внимание уделил вопросам модернизации объектов Белорусской энергосистемы, отдельно остановился на теме будущего Лукомльской ГРЭС и ее персонала.

Министр также ответил на вопросы, интересующие работников Лукомльской ГРЭС, которые касались модернизации станции, дальнейшего функционирования объектов социальной сферы, улучшения бытовых условий проживания детей в детском оздоровительном лагере «Юность».

В конце встречи Виктор Каранкевич поблагодарил персонал электростанции за надежную безаварийную работу, пожелал коллективу удачи и уверенности в завтрашнем дне.