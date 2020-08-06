Какая средняя продолжительность жизни жителей Витебска

Общество
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Средняя продолжительность жизни населения Витебска — 74,8 года. Среди мужчин — 69,6 года, женщин — 79,3 года. В областном центре проживает 18 граждан, достигших 100 и более лет.

За 5 месяцев 2020 года в городе появился на свет 1181 ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества родившихся на 5,1 процента. За январь — май текущего года умерло 1953 человека (за такой же период 2019-го — 1771). Практиче­ски 80 процентов из них — люди в возрасте старше трудоспособного возраста.

Также на 1 апреля 2020 года в областном центре зарегистрировано 216 ветеранов Великой Отечественной войны, 1499 бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, два Героя Социалистического Труда, пишут «Витьбичи».

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