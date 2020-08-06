«Банк развития» привлек кредит 20 млн евро

Власть
Опубликовано

Белорусский «Банк развития» привлек кредит 20 млн евро от АО «Банк Интеза», российского банка, входящего в итальянскую финансовую Группу Intesa Sanpaolo.

В «Банке развития» подчеркивают, что сотрудничество с «Банк Интеза» продолжается с 2015 года.

«Успешное завершение текущего крупного заемного проекта ярко демонстрирует взаимное стремление наших институтов укреплять и развивать взаимовыгодные партнерские отношения», — отметил заместитель Председателя Правления Банка развития Иван Вареница.

Напомним, что неделю назад «Беларусбанк» привлек синдицированный кредит в 60 млн евро от синдиката из девяти зарубежных финансовых организаций, куда входил и АО «Банк Интеза».

Напомним, «Банк развития» обладает исключительным правом выступать в качестве банка-агента правительства по обслуживанию и погашению внешних государственных займов. Банк создан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261. Учредителями банка выступили Совет Министров и Национальный банк Республики Беларусь. Другими словами, новый кредит поступит в непосредственное распоряжение президента и правительства.

Внешний госдолг Беларуси вырос до 18 млрд долларов

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Витебске будут судить 15 мошенников. По делу проходит 80 потерпевших

По данным ЦИК явка за два дня досрочного голосования составила 12,75%

В Витебске будут судить 15 мошенников. По делу проходит 80 потерпевших

Какая средняя продолжительность жизни жителей Витебска

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
По данным ЦИК явка за два дня досрочного голосования составила 12,75%
ЦИК Беларуси заявляет о явке 12,75% за два дня досрочного
047
Германия ответила на призыв Тихановской молчанием
Кабмин принял во внимание обращение Светланы Тихановской
0120
Гордон: Лукашенко обещал дать зеленый свет на выдачу «вагнеровцев» Украине и России
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял
12.1k.
Мингорисполком запретил пикет Тихановской в парке Дружбы народов 6 августа
Мингорисполком официально отказал Светлане Тихановской
0420
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)