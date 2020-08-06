Белорусский «Банк развития» привлек кредит 20 млн евро от АО «Банк Интеза», российского банка, входящего в итальянскую финансовую Группу Intesa Sanpaolo.

В «Банке развития» подчеркивают, что сотрудничество с «Банк Интеза» продолжается с 2015 года.

«Успешное завершение текущего крупного заемного проекта ярко демонстрирует взаимное стремление наших институтов укреплять и развивать взаимовыгодные партнерские отношения», — отметил заместитель Председателя Правления Банка развития Иван Вареница.

Напомним, что неделю назад «Беларусбанк» привлек синдицированный кредит в 60 млн евро от синдиката из девяти зарубежных финансовых организаций, куда входил и АО «Банк Интеза».

Напомним, «Банк развития» обладает исключительным правом выступать в качестве банка-агента правительства по обслуживанию и погашению внешних государственных займов. Банк создан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261. Учредителями банка выступили Совет Министров и Национальный банк Республики Беларусь. Другими словами, новый кредит поступит в непосредственное распоряжение президента и правительства.