Движение по мосту в Полоцке планируют открыть к 7 ноября

Фото: vitvesti.by
Строительство
Опубликовано

Реконструкцию моста через Западную Двину в Полоцке завершат до 7 ноября этого года, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает  БелТА.

Вице-премьер сегодня ознакомился с ходом работ по обновлению путепровода. Строительство ведется по графику.

На Полоцком мосту демонтируют арку весом более 800 тонн

«Объект полностью обеспечен финансированием, стройматериалы на объекте есть. До 7 ноября текущего года работы будут завершены и движение по мосту откроют», — заявил Владимир Кухарев.

Планируется, что ширина нового моста будет 9 м, длина — 270 м. Кроме полос для движения автомобилей обустроят дорожки для пешеходов и велосипедистов. На одном из выездов с путепровода будет организовано круговое движение.

Мост по улице Юбилейной через Западную Двину был построен в 1930-е годы. Капитально его не ремонтировали, только несколько раз проводили поддерживающий ремонт. Движение на мосту закрыли 8 октября 2019 года.

Возле ремонтируемого моста в Полоцке начнут строить кольцевую развязку

Фактически новый мост будет построен в Полоцке

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Мингорисполком запретил пикет Тихановской в парке Дружбы народов 6 августа

Мингорисполком запретил пикет Тихановской в парке Дружбы народов 6 августа

Правозащитники сообщают о задержании независимых наблюдателей на избирательных участках в Витебске

В Витебске с балкона третьего этажа с помощью люльки сняли бело-красно-белый флаг

Госконтроль обнаружил слишком высокие цены на рыбу и мыло в Витебской области

В Витебске 8 августа пройдет бесплатный концерт с участием Григория Лепса, Александра Панайотова, групп «Фабрика» и «Лас Вегас»

Вызвали для беседы — и задержали. Витеблянку судят за «велопокатушки» в майке с символикой Тихановской

Руководители частной витебской компании участвовали в «расхитительстве» железной дороги

Гордон: Лукашенко обещал дать зеленый свет на выдачу «вагнеровцев» Украине и России

Витебская область
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Как выбирать опалубку для строительства
Опалубка – специальная строительная конструкция, которая
0146
В Витебскеначались работы по реконструкции улицы Гагарина
В Витебске стартовал один из масштабных проектов по
0625
Обсуждение проекта Софийского собора в Витебске признано состоявшимся, замечания отвергнуты
Витебский горисполком опубликовал протокол общественного
2761
Начальника стройки в Витебске, на которой погиб рабочий, признали виновным
Суд Первомайского района Витебска признал виновным
02.5k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)