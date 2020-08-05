Сотрудники ГАИ со стрельбой задержали пьяного бесправника в Лепельском районе

Ночью 1 августа в деревне Боровка местные жители заметили за рулем авто пьяного мужчину и позвонили в милицию. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники ГАИ оперативно выехали на место и попытались остановить предполагаемого нарушителя. Но он проигнорировал требования правоохранителей и увеличил скорость. В ходе преследования госавтоинспекторы неоднократно просили водителя остановиться, но он не стал выполнять их требований.

Чтобы пресечь правонарушение сотрудник ГАИ сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем — по колесам автомобиля. Лихача задержали. Выяснилось, что у 42-летнего местного жителя нет прав и он находится в состоянии алкогольного опьянения. К слову, сельчанин уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.