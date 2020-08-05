Как справиться с волнением во время видеочата

Жизнь
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Всевозможные онлайн-видеочаты и приложения для видеосвязи современный человек использует повсеместно — для работы, учебы или просто для развлечения. И если при общении со знакомым человеком по видео трудностей обычно не возникает, то в случае с чатрулетками ситуация совершенно другая. Перед вами незнакомец, которого вы видите впервые в жизни. Найти с ним общий язык и побороть собственное волнение бывает не так просто.

Как же избавиться от стеснения при общении в видеочате и возможно ли это вообще? Сейчас расскажем!

7 практических советов, которые помогут вам стать увереннее

Даже если вы абсолютно уверены в себе и в собственных навыках общения, некоторые наши рекомендации могут оказаться вам полезными. Поэтому советуем с ними ознакомиться.

  1. Решите все «технические» вопросы. Проверьте, работает ли ваша веб-камера и микрофон, нормально ли выставлено ее положение, правильно ли вы расположены в кадре. Также обратите внимание на задний фон. Возможно, нужно что-то убрать и навести порядок, чтобы не смущать собеседника. В общем, для начала убедитесь, что вас будет хорошо слышно и видно, а уже потом — все остальное.
  2. Начинайте с малого. Не нужно пытаться изобразить из себя мастера ораторского искусства. Представьте, что перед вами просто друг, которого вы давно не видели. Говорите спокойно и размеренно, поднимайте общие темы, которые можно развить в более продолжительную беседу. Только не нужно банальщины. «Как тебе погода?» и стандартное «Как дела?» лучше забыть раз и навсегда.
  3. Перед запуском чата по веб-камере постарайтесь отогнать тревожные мысли. Человек склонен сам себя накручивать. Многие еще до начала общения терзают себя неприятными раздумьями. Они постоянно думают, о чем же будут говорить, достаточно ли хорошо выглядят, каким может оказаться человек по ту сторону экрана и тому подобное. Действуйте проще. Захотели пообщаться в веб-чате — переходите по ссылке и приступайте к делу. Чем меньше вы будете об этом думать и планировать, тем лучше. Просто делайте!
  4. Попробуйте анализировать себя после очередного диалога. Можно даже записать ваше общение на видео. Так вы увидите себя со стороны, найдете недочеты и собственные «фишки». Обдумайте, как можно было бы повести диалог в тот или иной момент. Только делайте это не с мыслью «надо было сделать так, а я сглупил». Просто возьмите себе эту мысль на заметку — пригодится в следующих диалогах.
  5. Ставьте себя на место другого человека. Пользователи чатов по веб-камере — точно такие же люди, как и вы. Возможно, они волнуются сейчас побольше вашего. А когда сразу двое собеседников не могут справиться с собственным волнением, диалог уж точно не заладится. Переборите волнение и станьте поддержкой для собеседника. Да и вообще, представьте, будто вы начали общаться в случайном чате с человеком, который волнуется. Он краснеет, иногда опускает глаза в стол, у него слегка сбивчивая речь. Будете ли вы считать такого собеседника странным? Нет! Скорее наоборот, вы с радостью попытаетесь разговорить его и помочь побороть стеснение. Точно так же думают и другие люди. По крайней мере большинство. Легкое волнение — это совершенно нормально.
  6. Не преувеличивайте. Многие из нас склонны к преувеличению собственных недостатков и ошибок. Например, вы слегка запнулись во время разговора или у вас дрогнул голос, а кажется, будто у вас совершенно невнятная речь, над которой собеседник должен смеяться. Некоторые так сильно себя накручивают, что отключаются от собеседника после малейшей ошибки со своей стороны. Естественно, это глупости. Будьте более лояльными к себе и давайте себе право на ошибку.
  7. Тренируйте свои коммуникативные навыки. Все предыдущие советы не имеют никакого значения, если вы не будете пробовать общаться в видеочате. Волнение уходит с опытом. И чем активнее вы знакомитесь с новыми людьми, тем проще проходит каждое последующее знакомство. Да, поначалу может быть трудно, но все это временно. Плюс не забывайте об общении в реальной жизни — с друзьями, знакомыми и даже случайными людьми. Например, продавцами, кассирами, официантами в кафе или просто прохожими. Не стесняйтесь попросить помочь вам найти нужный адрес или указать дорогу к ближайшей остановке. Даже перекинувшись парой слов с незнакомым человеком, вы будете преодолевать внутреннее волнение.

Ничего не помогает и вы все еще волнуетесь? Попробуйте потренироваться заранее!

Если несмотря ни на что волнение все равно останавливает вас от общения в видеочате, попробуйте устроить себе небольшую тренировку. Например, заготовьте несколько вопросов или тем и просто говорите на камеру. Расскажите о себе и о своих увлечениях, попробуйте разные интонации и поработайте над жестикуляцией. Можете записать собственный разговор на видео, чтобы затем посмотреть и сделать выводы. Но это не обязательно. Даже просто говоря на камеру, вы тренируете свои ораторские способности и становитесь увереннее.

Очень хорошо помогает приспособиться к формату случайных видеочатов обычное общение по видео с друзьями. Попробуйте несколько раз созвониться с близкими в Скайпе или Зуме. Это поможет вам как минимум понять для себя специфику видеосвязи. В качестве альтернативы можно использовать короткие видеосообщения. Например, в мессенджере Telegram есть такая функция. С ней вы научитесь свободнее говорить на камеру. Ведь это почти то же, что и отправить голосовое сообщение.

Ну и последнее на сегодня. Прекратите сомневаться в себе! Именно сомнения — корень всех бед современного человека. Все в интернете — такие же люди со своими недостатками и особенностями. И у вас наверняка нет ни единой причины считать себя в чем-то хуже. Настройтесь на позитив, вспомните интересные истории из жизни, которые можно рассказать, проявляйте интерес к собеседнику и оставайтесь собой. И тогда сами не заметите, как волнение уйдет навсегда, а новые знакомства в интернете станут для вас легкими и непринужденными.

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