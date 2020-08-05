Гордон: Лукашенко обещал дать зеленый свет на выдачу «вагнеровцев» Украине и России

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Александра Лукашенко.

По словам Гордона, среди прочего обсуждался вопрос об экстрадиции сотрудников ЧВК «Вагенра», задержанных в Беларуси, которых власти обвинили в попытке дестабилизации ситуации в стране.

«Он [Лукашенко] сказал, что будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусскими законами сделают все необходимое для того, чтобы виновных передать и России, и Украине», – сообщал Гордон. Он считает, что Лукашенко настроен выдать Украине российских боевиков, причастных к преступлениям на территории этой страны, сообщает «Радыё Свабода».

Напомним, что Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных «бойцов ЧВК Вагнера».

После интервью с Лукашенко Гордон отметил, что его вдохновила решимость белорусского президента отстаивать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, бороться за свою страну до последнего.