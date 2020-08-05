Мингорисполком запретил пикет Тихановской в парке Дружбы народов 6 августа

Власть
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Мингорисполком официально отказал Светлане Тихановской в проведении пикета 6 августа.

Исполком проинформировал кандидата на пост президента о невозможности проведения мероприятия в связи с тем, что в этот самый день в парке Дружба народов власти решили проводить свое мероприятие, посвященное празднику Российской империи Дню железнодорожных войск. В Беларуси, как известно, нет железнодорожных войск, а есть транспортные.

День железнодорожных войск отмечался в Российской империи с 19 века. В Российской империи железнодорожные войска были созданы 6 августа 1851 года и прослужили до самого краха государства в Первую мировую. После Октябрьской революции большевики распустили царские железнодорожные войска. Однако уже через полгода было решено их воссоздать.

В современной Беларуси нет необходимости в таком роде войск, поэтому в составе транспортных войск объединились железнодорожные, автомобильные и дорожные войска. Тем не менее, праздник по-старинке именуется Днем железнодорожных войск. 

Власти решили, что военным праздником Российской империи жертвовать никак нельзя, и что его нужно провести именно в том самом месте, где планировала свою встречу с избирателями кандидат на пост президента Светлана Тихановская. Сообщить ей об этом заблаговременно занятые чиновники, видимо, не смогли.

Отмечается, что Тихановская еще 14 июля подала уведомление на проведение мероприятия 6 августа.

«В этой связи проведение Вами либо Вашими доверенным лицами, иными гражданами каких-либо массовых мероприятий 06.08.2020 в Парке Дружбы народов в г. Минске не представляется возможным», – говорится в письме за подписью зампредседателя Мингорисполкома Артема Цурана. Письмо опубликовано в Telegram-канале Harbatsevich.

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Мингорисполком запретил пикет Тихановской в парке Дружбы народов 6 августа

Мингорисполком запретил пикет Тихановской в парке Дружбы народов 6 августа

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