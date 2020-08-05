Мингорисполком запретил пикет Тихановской в парке Дружбы народов 6 августа

Мингорисполком официально отказал Светлане Тихановской в проведении пикета 6 августа.

Исполком проинформировал кандидата на пост президента о невозможности проведения мероприятия в связи с тем, что в этот самый день в парке Дружба народов власти решили проводить свое мероприятие, посвященное празднику Российской империи Дню железнодорожных войск. В Беларуси, как известно, нет железнодорожных войск, а есть транспортные.



День железнодорожных войск отмечался в Российской империи с 19 века. В Российской империи железнодорожные войска были созданы 6 августа 1851 года и прослужили до самого краха государства в Первую мировую. После Октябрьской революции большевики распустили царские железнодорожные войска. Однако уже через полгода было решено их воссоздать.

В современной Беларуси нет необходимости в таком роде войск, поэтому в составе транспортных войск объединились железнодорожные, автомобильные и дорожные войска. Тем не менее, праздник по-старинке именуется Днем железнодорожных войск.



Власти решили, что военным праздником Российской империи жертвовать никак нельзя, и что его нужно провести именно в том самом месте, где планировала свою встречу с избирателями кандидат на пост президента Светлана Тихановская. Сообщить ей об этом заблаговременно занятые чиновники, видимо, не смогли.

Отмечается, что Тихановская еще 14 июля подала уведомление на проведение мероприятия 6 августа.