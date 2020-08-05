Профсоюзные наблюдатели: в Витебской области досрочное голосование проходит при активной явке

В Витебской области второй день досрочного голосования проходит при активной явке избирателей, сообщил председатель Витебского областного объединения профсоюзов Иван Возмитель, передает БелТА.

По его словам, всего в области от профсоюзов аккредитовано около 1,5 тыс. наблюдателей, которые отслеживают порядок и законность голосования. Политический процесс проходит в регионе организованно, все участки работают в штатном режиме.

«Могу с уверенностью сказать, что на избирательных участках в Витебской области избирателей встретят грамотные, компетентные люди, которые окажут необходимую информационную поддержку в соответствии с законодательством», — подчеркнул Иван Возмитель.

Профсоюзный лидер области призвал всех приходить на участки для голосования в удобное время, чтобы воспользоваться законным правом участия в избирательном процессе.

«Предстоящие дни являются судьбоносными для дальнейшего развития нашей страны. Уверен, что каждый гражданин чувствует ответственность за выбор, который предстоит ему сделать», — добавил Иван Возмитель.

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