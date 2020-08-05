Правозащитники сообщают о задержании независимых наблюдателей на избирательных участках в Витебске

Фото: Ольга Шукайло, TUT.by
Власть
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В различных регионах Беларуси многих независимых наблюдателей 5 августа задержали прямо на избирательных участках. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». По информации правозащитников, было задержано как минимум 12 человек.

В Витебске на избирательных участках, расположенных в средней школе № 25, милиция, прибывшая на вызов членов комиссии, задержала четверых человек. Об этом сообщила правозащитникам наблюдатель Ирина Третьякова.

На избирательном участке № 12 были задержаны наблюдатели Андрей Кешанюк и Галина Могучая, которым председатель комиссии разрешила наблюдать за ходом голосования из коридора, но директор школы оказалась против — теперь на них составляют административные протоколы о мелком хулиганстве. Их, а также еще двоих наблюдателей с расположенных в том же здании участков № 13 и № 14 забрали в РОВД Первомайского района Витебска.

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