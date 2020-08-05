«Последствия у этого будут печальные». Дмитрий Медведев заявил, что Беларусь пытается слепить из России образ врага

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что российско-белорусские отношения стали мелкой разменной монетой в президентской избирательной кампании в Беларуси, и убежден, что это приведет к печальным последствиям. Видео с его заявлением выложил телеграм-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».

Дмитрий Медведев: «Российско-белорусские отношения стали мелкой разменной монетой в президентской избирательной кампании в Беларуси»

Дмитрий Медведев считает, что отношения России и Беларуси стали предметом политического торга в предвыборной борьбе в нашей стране.

— Все, что происходит в Беларуси, — это дело самой Беларуси. Но тем не менее мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу: Союзное государство, интеграция — стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании.

Дмитрий Медведев заявил, что некоторые последние события в отношениях двух стран связаны с предвыборной кампанией в Беларуси и являются частью определенной политической технологии.

— Что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть такой несложной политической технологии: вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше — хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально. И последствия у этого будут печальные, — заявил Медведев.

