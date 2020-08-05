«Последствия у этого будут печальные». Дмитрий Медведев заявил, что Беларусь пытается слепить из России образ врага

Медведев
Фото ghhauto.ru
Беларусь
Опубликовано

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что российско-белорусские отношения стали мелкой разменной монетой в президентской избирательной кампании в Беларуси, и убежден, что это приведет к печальным последствиям. Видео с его заявлением выложил телеграм-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».

Дмитрий Медведев: «Российско-белорусские отношения стали мелкой разменной монетой в президентской избирательной кампании в Беларуси»

Дмитрий Медведев считает, что отношения России и Беларуси стали предметом политического торга в предвыборной борьбе в нашей стране.

— Все, что происходит в Беларуси, — это дело самой Беларуси. Но тем не менее мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу: Союзное государство, интеграция — стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании.

Дмитрий Медведев заявил, что некоторые последние события в отношениях двух стран связаны с предвыборной кампанией в Беларуси и являются частью определенной политической технологии.

— Что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть такой несложной политической технологии: вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше — хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально. И последствия у этого будут печальные, — заявил Медведев.

В МИД РФ назвали спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Беларуси

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Витебске 8 августа пройдет бесплатный концерт с участием Григория Лепса, Александра Панайотова, групп «Фабрика» и «Лас Вегас»

Правозащитники сообщают о задержании независимых наблюдателей на избирательных участках в Витебске

В Витебске с балкона третьего этажа с помощью люльки сняли бело-красно-белый флаг

Госконтроль обнаружил слишком высокие цены на рыбу и мыло в Витебской области

В Витебске 8 августа пройдет бесплатный концерт с участием Григория Лепса, Александра Панайотова, групп «Фабрика» и «Лас Вегас»

Вызвали для беседы — и задержали. Витеблянку судят за «велопокатушки» в майке с символикой Тихановской

Руководители частной витебской компании участвовали в «расхитительстве» железной дороги

В Витебске наблюдателю не позволили находиться даже рядом с избирательным участком

Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 5 августа

Двое жителей Витебска стреляли из пневматического пистолета по стеклам, машинам и котам

Дмитрий Медведев
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Профсоюзные наблюдатели: в Витебской области досрочное голосование проходит при активной явке
В Витебской области второй день досрочного голосования
049
Правозащитники сообщают о задержании независимых наблюдателей на избирательных участках в Витебске
В различных регионах Беларуси многих независимых наблюдателей
059
Владимир Зеленский
Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных «бойцов ЧВК Вагнера»
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного
0132
Черные риелтеры отбирали деньги и квартиры
Должностные лица витебской потребкооперации подозреваются в коррупционных преступлениях
Оперативники ГУБОПиК МВД изобличи руководителя Шарковщинского
0146
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)