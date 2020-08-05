Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных «бойцов ЧВК Вагнера»

Владимир Зеленский
Власть
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Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил задержание 33 россиян, которых белорусские власти считают бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский во время беседы.

Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках международных соглашений, подписанных как с Украиной, так и Россией. Также сообщается, что стороны обсудили важность дальнейшего взаимодействия компетентных органов.

Белорусская сторона подчеркивает, что телефонный разговор состоялся по инициативе Киева, пишет TUT.by.

Напомним, в ночь на 29 июля 33 гражданина России, участников «частной военной компании Вагнера», задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками». Российская сторона заверила, что целью въезда в Беларусь «боевиков ЧВК Вагнера» был транзитный проезд, конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке. Во время послания президент Беларуси отметил, что их конечной точкой была Беларусь.

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