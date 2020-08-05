Должностные лица витебской потребкооперации подозреваются в коррупционных преступлениях

Оперативники ГУБОПиК МВД изобличи руководителя Шарковщинского консервного завода и должностных лиц Поставского райпо в получении взяток, а должностных лиц Городокского райпо в хищениях путём злоупотребления служебными полномочиями. Также установлено, что руководители оршанской фирмы причастны к передаче денежных средств Шарковщинскому консервному заводу. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

С 2018 по 2020 годы должностные лица перерабатывающих предприятий потребкооперации умышленно создавали излишки мяса, похищали их и продавали коммерсантам.

Подозреваемым удавалось получать лишнюю продукцию благодаря документальным фальсификациям. В частности, на бумаге умышленно занижался реальный вес поступающего на убой крупного рогатого скота, либо мясо второй категории определяли в тощую категорию.

Также работники потребкооперации получали от коммерсантов взятки в виде доплат за монопольное право фирмы быть единственными закупщиками мяса. Незаконное вознаграждение составляло в среднем десять копеек за килограмм официально отгруженной продукции.

В последующем на Шарковщинском консервном заводе выявлено хищение излишков мяса на сумму более 6 тыс. рублей, а также получение около 30 тыс. рублей взяток.

В Городокском райпо за десять месяцев прошлого года работником похищено мясо на сумму свыше 53 тыс. рублей, а должностным лицом Поставского райпо за полгода получено свыше 7 тыс. рублей в качестве незаконных вознаграждений за благоприятное решение вопроса об отгрузке продукции.

Следователи дали правовую оценку действиям подозреваемых и возбудили шесть уголовных дел за хищения путем использования служебного положения, а также получение и дачу взяток, в том числе представителями фирмы.

Видео предоставлено УВД Витебского облисполкома

