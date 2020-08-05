Пьяный житель Полоцка пытался дать взятку сотруднику ГАИ

4 августа в Россонском районе сотрудники милиции задержали 38-летнего жителя Полоцка, который пытался дать взятку сотруднику ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Жители деревни Дворище Россонского района сообщили правоохранителям о машине, которой управлял нетрезвый водитель. Недалеко от деревни Байдино правоохранители обнаружили это авто. Водитель и двое пассажиров были пьяны, что подтвердило медицинское освидетельствование. Один из пассажиров предложил сотруднику ГАИ деньги. Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, он настойчиво предлагал 100 рублей. Милиция задержала 38-летнего мужчину. Следователями будет дана правовая оценка, пишут «Витьбичи».