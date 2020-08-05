Двое жителей Витебска стреляли из пневматического пистолета по стеклам, машинам и котам

В Витебске задержали двух молодых людей, которые стреляли по проезжающим машинам, стеклам и котам из пневматического пистолета. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома на сайте МВД.
23-летняя жительница Витебска сообщила в милицию, что кто-то повредил балконное стекло ее квартиры на 6-м этаже дома по улице Ленинградской. Правоохранители заметили разбитое водительское и пассажирское стекло автомобиля Mazda, припаркованного возле этого дома. Утром водитель такси сообщил сотрудникам милиции, что на улице Ленинградской около полуночи неизвестный выстрелил в заднее стекло его автомобиля, где находиллся пассажир, едва его не задев.