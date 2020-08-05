Двое жителей Витебска стреляли из пневматического пистолета по стеклам, машинам и котам

В Витебске задержали двух молодых людей, которые стреляли по проезжающим машинам, стеклам и котам из пневматического пистолета. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома на сайте МВД.

23-летняя жительница Витебска сообщила в милицию, что кто-то повредил балконное стекло ее квартиры на 6-м этаже дома по улице Ленинградской. Правоохранители заметили разбитое водительское и пассажирское стекло автомобиля Mazda, припаркованного возле этого дома. Утром водитель такси сообщил сотрудникам милиции, что на улице Ленинградской около полуночи неизвестный выстрелил в заднее стекло его автомобиля, где находиллся пассажир, едва его не задев.

Следователи выяснили, что 26-летний житель Витебска продал своему 19-летнему товарищу пневматический пистолет. После сделки покупаетль и продавец отправились пострелять по балконам, котам и проезжающим машинам. После совершения предступления они испугались и решили закопать пистолет около железнодорожного переезда. Правоохранителями возбуждено уголовное дело.