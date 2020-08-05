В МИД РФ назвали спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Беларуси

Вина задержанных в Беларуси российских граждан ничем не доказана. Послание президента Беларуси Александра Лукашенко прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя на странице в Facebook.

— Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз.

Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия, — отметила Захарова.

— Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают, — добавила дипломат.

Спектакль с ужасными актерами

Напомним, 4 августа во время послания белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко рассказал, что поступила информация о еще одном отряде, который переброшен в Беларусь. Ранее белорусские власти говорили, что в общей сложности в Беларусь планируется направить 180−200 «боевиков». Теперь их число возросло на неопределенное количество. Однако никто даже не утруждает себя подачей точной информации о количественном составе сил, вторгшихся на территорию Беларуси. Властями не предпринимаются даже попытки имитации борьбы с терроризмом. По версии властей, угроза независимости налицо. Власти утверждают, что боевиков готовят под Псковом и Невелем, на границе Витебской области Беларуси с Российской Федерацией. Однако Вооруженные силы Беларуси даже формально не приведены в состояние боевой готовности. Напомним, что в феврале этого года 103-я Витебская бригада ВДВ была приведена в высшую степень боевой готовности без причины, в рамках военной подготовки. В марте во время военных учений некоторые подразделения белорусской армии также приводились в высшую степень боевой готовности. Теперь же, после объявления борьбы с «отрядами боевиков», которых уже неделю ищут по всей стране, в войсках высшую степень боевой готовности не объявили. Военное положение не было введено. Граница с Россией, откуда постоянно происходят вторжения отрядов боевиков, не перекрыта.

Напомним, что в ночь на 29 июля 33 гражданина России, участников «частной военной компании Вагнера», задержали в санатории Федерации профсоюзов Беларуси «Белорусочка» под Минском. Позже Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками». Российская сторона заверила, что целью въезда в Беларусь «боевиков ЧВК Вагнера» был транзитный проезд, конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке. Во время послания президент Беларуси отметил, что их конечной точкой была Беларусь.



Поверит ли белорусский народ в версию властей никого уже не волнует. Все винтики на месте, механизмы крутятся, а каблуки щелкают.