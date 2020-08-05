Цель военной мобилизации в Беларуси: предотвратить протесты

Сразу после выборов президента Белоруссии, которые пройдут уже в это воскресенье, в стране начнутся военные сборы, говорит официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик. Она утверждает, что речь идет о плановых сборах в Витебской области, но приглашение в военкомат не означает обязательную отправку в армию. Эксперты уверены, что за этим решением может скрываться все, что угодно, начиная от желания мобилизовать армию перед вероятными протестами до отправки людей призывного возраста в леса, чтобы они эти протесты не возглавили.

Информация обеспокоила российские СМИ, поскольку Витебск находится на границе с Россией, а «плановые» сборы проходят на фоне сообщений о задержании «российских боевиков». В самом же белорусском силовом ведомстве настаивают, что эти два события никак не связаны, а подготовка военнобученного резерва на военных сборах — непрерывный процесс и нет ничего удивительного, что они проходят в августе. По словам Гаврусик, повестку на 25-дневную срочную мобилизацию получат белорусы до 35 лет.

Координатор центра «Весна» Валентин Стефанович считает, что планы провести «военные сборы» сразу после выборов, выглядят по меньшей мере подозрительно, но для этого может быть масса причин, начиная от задержания так называемых «вагнеровцев» до запугивания граждан майданами. «Информация очень противоречивая, то они утверждали, что под Псковом какие-то группировки есть, которые будут прорываться на территорию Беларуси. При этом каких-то усилений на границе никто не заметил. Наибольшую обеспокоенность вызывают слова Лукашенко о том, что в Минске готовится бойня. Причем эта информация подается как факт. Я со стороны людей никакой подготовки к бойне не вижу, а что думают об этом власти — это большой вопрос», — сказал правозащитник.

Председатель движения «Говори правду» Татьяны Короткевич, не исключает, что военные сборы, которые проводятся сразу после выборов, могут быть связаны с желанием власти держать подальше от Минска людей призывного возраста. «Такое может быть. Когда два особенных события находятся близко друг к другу, их принято связывать. Выступление Лукашенко было очень агрессивным. Он много говорил об опасностях, о которых два месяца назад ничего не было слышно. Кроме того, если раньше он говорил, что все военные силы или силы милиции будут мобилизованы в Минск, то сейчас идет обратный процесс».