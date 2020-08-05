Правозащитники сообщают о принуждении к досрочному голосованию в Полоцке

Как сообщает правозащитный центр «Весна», 4 августа директор предприятия «Полоцкводоканал» (филиал «Витебскводоканала») Александр Фелисов дал указание всем сотрудникам, находящимся на рабочем месте, прийти на избирательные участки и проголосовать до 11:00. По информации центра, параллельно мастера обзванивали работников, которые не были в тот день на работе, и призывали прийти на избирательные участки и проголосовать досрочно.

Как сообщил «Витебскому Курьеру» заместитель директора по идеологии предприятия, ему о таких фактах ничего не известно. Он также подчеркнул, что письменного приказа не было и быть не могло.

По признанию представителя предприятия «Полоцкводоканал», многие сотрудники голосуют досрочно. Однако он подчеркнул, что это связано не с давлением руководства, а с графиками их работы.