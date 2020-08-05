Уроженец Витебска стал директором самарских «Крульев Советов»

В самарских «Крыльях Советов» (Д2) произошли перестановки в руководстве. В частности, спортивным директором назначен экс-нападающий команды белорус Сергей Корниленко, который в последнее время был в штабе клуба, передает interfax.by.

«В Самаре прошло совещание по развитию футбола в области/будущему клуба «Крылья Советов». Совещание важное, собрались после вылета команды из РПЛ, неудачной попытки сохранить прописку с помощью расширения лиги. Вот что мне передают с места событий: Сергей Корниленко — новый спортивный директор», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Уроженцу Витебска Сергею Корниленко 37 лет. Он – один из самых известных футболистов в новейшей истории Беларуси. За время игровой карьеры он играл за белорусские «Локомотив-96», «Динамо-ЮНИ», «Динамо» Минск, украинские «Динамо» Киев, «Днепр», российские «Томь», «Зенит», «Рубин», «Крылья Советов» и английский «Блэкпул». Также Корниленко в период с 2003 по 2016 годы провел 78 игр за национальную сборную Беларуси.