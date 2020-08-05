Уроженец Витебска стал директором самарских «Крульев Советов»

фото носит иллюстративный характер
Главное
Опубликовано

В самарских «Крыльях Советов» (Д2) произошли перестановки в руководстве. В частности, спортивным директором назначен экс-нападающий команды белорус Сергей Корниленко, который в последнее время был в штабе клуба, передает interfax.by.

«В Самаре прошло совещание по развитию футбола в области/будущему клуба «Крылья Советов». Совещание важное, собрались после вылета команды из РПЛ, неудачной попытки сохранить прописку с помощью расширения лиги. Вот что мне передают с места событий: Сергей Корниленко — новый спортивный директор», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Уроженцу Витебска Сергею Корниленко 37 лет. Он – один из самых известных футболистов в новейшей истории Беларуси. За время игровой карьеры он играл за белорусские «Локомотив-96», «Динамо-ЮНИ», «Динамо» Минск, украинские «Динамо» Киев, «Днепр», российские «Томь», «Зенит», «Рубин», «Крылья Советов» и английский «Блэкпул». Также Корниленко в период с 2003 по 2016 годы провел 78 игр за национальную сборную Беларуси.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Восемью улучшенными автобусами МАЗ пополнился Автобусный парк №1 г. Витебска

В Витебском государственном технологическом университете – нехватка абитуриентов на бюджет

Вызвали для беседы — и задержали. Витеблянку судят за «велопокатушки» в майке с символикой Тихановской

Руководители частной витебской компании участвовали в «расхитительстве» железной дороги

В Витебске наблюдателю не позволили находиться даже рядом с избирательным участком

Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 5 августа

Госконтроль обнаружил слишком высокие цены на рыбу и мыло в Витебской области

Больницы Витебской области завершают переход к обычному режиму работы

Восемью улучшенными автобусами МАЗ пополнился Автобусный парк №1 г. Витебска

беларусь витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
минздрав
Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 5 августа
В Беларуси на 5 августа зарегистрированы 68 376 человек
015
В МИД РФ назвали спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Беларуси
Вина задержанных в Беларуси российских граждан ничем
019
В Витебске проходит досрочное голосование
Вчера в Беларуси началось досрочное голосование на
090
Равков насчитал в новейшей истории Беларуси шесть попыток цветных революций
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков
046
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)